Из иркутского леса убрали свалку

Крупную несанкционированную свалку ликвидировали на землях лесного фонда в Усть-Илимском районе Иркутской области. Она находилась у поселка Железнодорожный.

О свалке в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру в августе этого года сообщили местные жители. Поведенная затем надзорным ведомством проверка подтвердила факт загрязнение лесов Сосновского участкового лесничества.

«Природоохранным прокурором об устранении допущенных нарушений лесного законодательства арендатору лесного участка внесено представление. Также внесены представления в министерство лесного комплекса Иркутской области и региональному оператору, осуществляющему транспортирование твердых коммунальных отходов», - говорится о принятых мерах в сообщении природоохранной прокуратуры.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков сообщил о том, что регион намерен продавать мусор в другие регионы. По его словам, предварительная договоренность на этот счет была достигнута с Иркутской областью.

Фото: © Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура