3 декабря
Новости России
погода +1 °C
74.06
 
€ 83.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Из иркутского леса убрали свалку

Главная В России
Красноярск
11:06 3 Декабря 2021
мусор, прокуратура, лес, район, природа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Крупную несанкционированную свалку ликвидировали на землях лесного фонда в Усть-Илимском районе Иркутской области. Она находилась у поселка Железнодорожный.

О свалке в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру в августе этого года сообщили местные жители. Поведенная затем надзорным ведомством проверка подтвердила факт загрязнение лесов Сосновского участкового лесничества.

«Природоохранным прокурором об устранении допущенных нарушений лесного законодательства арендатору лесного участка внесено представление. Также внесены представления в министерство лесного комплекса Иркутской области и региональному оператору, осуществляющему транспортирование твердых коммунальных отходов», - говорится о принятых мерах в сообщении природоохранной прокуратуры.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков сообщил о том, что регион намерен продавать мусор в другие регионы. По его словам, предварительная договоренность на этот счет была достигнута с Иркутской областью.

Фото: © Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Кабмин резко увеличил инвестиции в инфраструктуру ТОР «Забайкалье»

Кабмин резко увеличил инвестиции в инфраструктуру ТОР «Забайкалье»

3 Декабря 2021 г.
Вложения бюджета составят 13,7 млрд рублей
Новости Красноярска: Туристы в разрезе: ППГХО пустит гостей на свои объекты в Забайкалье

Туристы в разрезе: ППГХО пустит гостей на свои объекты в Забайкалье

3 Декабря 2021 г.
Маршрут опробовали специалисты ProfiTravel
Новости Красноярска: В кузбасском городе потемнели воздух и снег

В кузбасском городе потемнели воздух и снег

3 Декабря 2021 г.
Природоохранная прокуратура проверит состояние атмосферы в Киселевске
Новости Красноярска: «Сибирь» одержала третью победу подряд в КХЛ

«Сибирь» одержала третью победу подряд в КХЛ

3 Декабря 2021 г.
Новосибирцы взяли реванш у «Сочи»
Новости Красноярска: Вынесен приговор по делу о нападении на девочек в Улан-Удэ

Вынесен приговор по делу о нападении на девочек в Улан-Удэ

3 Декабря 2021 г.
Мужчина получил пять лет колонии
Новости Красноярска: Взорвал по ошибке: целью нападения в иркутском лифте был отец пострадавшего

Взорвал по ошибке: целью нападения в иркутском лифте был отец пострадавшего

3 Декабря 2021 г.
Подозреваемый арестован до 30 января
Новости компаний
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Строители Высокогорского моста возвели ещё две опоры

Строители Высокогорского моста возвели ещё две опоры

29 Ноября 2021 г.
Общая стоимость работ — около 6 млрд рублей
Новости Красноярска: Министр ЖКХ Красноярского края покинул свой пост

Министр ЖКХ Красноярского края покинул свой пост

2 Декабря 2021 г.
Его обязанности будет временно исполнять Евгений Гаврилов.
Новости Красноярска: Району Алтайского края вернули казахстанский уголь

Району Алтайского края вернули казахстанский уголь

2 Декабря 2021 г.
Локтевский район испытывал дефицит топлива
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru