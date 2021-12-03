Взорвал по ошибке: целью нападения в иркутском лифте был отец пострадавшего

Свердловский районный суд Иркутска арестовал до 30 января жителя города, подозреваемого во взрыве в лифте многоэтажного дома. Об аресте ходатайствовали органы следствия.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Как писали Sibnovosti.ru, покушение произошло 30 ноября в подъезде дома на ул. Маршала Конева. Пострадавшего отправили в больницу.

«Обвиняемый, действуя из личной неприязни к соседу, разместил в кабине лифта самодельное пиротехническое устройство, и запустил его в действие после того, как в лифт зашел мужчина», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Иркутской области.

В ходе расследования выяснилось, что целью нападения был не пострадавший, а его отец.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области