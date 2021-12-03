3 декабря
Новости России
погода +1 °C
74.06
 
€ 83.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Взорвал по ошибке: целью нападения в иркутском лифте был отец пострадавшего

Главная В России
Красноярск
10:32 3 Декабря 2021
взрыв, отец, арест, скр, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Свердловский районный суд Иркутска арестовал до 30 января жителя города, подозреваемого во взрыве в лифте многоэтажного дома. Об аресте ходатайствовали органы следствия.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Как писали Sibnovosti.ru, покушение произошло 30 ноября в подъезде дома на ул. Маршала Конева. Пострадавшего отправили в больницу.

«Обвиняемый, действуя из личной неприязни к соседу, разместил в кабине лифта самодельное пиротехническое устройство, и запустил его в действие после того, как в лифт зашел мужчина», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Иркутской области.

В ходе расследования выяснилось, что целью нападения был не пострадавший, а его отец.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Туристы в разрезе: ППГХО пустит гостей на свои объекты в Забайкалье

Туристы в разрезе: ППГХО пустит гостей на свои объекты в Забайкалье

3 Декабря 2021 г.
Маршрут опробовали специалисты ProfiTravel
Новости Красноярска: В кузбасском городе потемнели воздух и снег

В кузбасском городе потемнели воздух и снег

3 Декабря 2021 г.
Природоохранная прокуратура проверит состояние атмосферы в Киселевске
Новости Красноярска: «Сибирь» одержала третью победу подряд в КХЛ

«Сибирь» одержала третью победу подряд в КХЛ

3 Декабря 2021 г.
Новосибирцы взяли реванш у «Сочи»
Новости Красноярска: Вынесен приговор по делу о нападении на девочек в Улан-Удэ

Вынесен приговор по делу о нападении на девочек в Улан-Удэ

3 Декабря 2021 г.
Мужчина получил пять лет колонии
Новости Красноярска: Из иркутского леса убрали свалку

Из иркутского леса убрали свалку

3 Декабря 2021 г.
О ней в природоохранную прокуратуру сообщили местные жители
Новости Красноярска: Авиацию для борьбы с пожарами выдвинут на север Иркутской области

Авиацию для борьбы с пожарами выдвинут на север Иркутской области

3 Декабря 2021 г.
В следующем году создадут четыре новых авиаотделения
Новости компаний
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

«Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

2 Декабря 2021 г.
Ветеринары решили перестраховаться
Новости Красноярска: СК возбудил уголовное дело из за нападения на журналистов в Красноярске

СК возбудил уголовное дело из за нападения на журналистов в Красноярске

29 Ноября 2021 г.
Это произошло 24 октября
Новости Красноярска: Траур прошел в районе Алтайского края после гибели детей в ДТП

Траур прошел в районе Алтайского края после гибели детей в ДТП

2 Декабря 2021 г.
Семьям погибших райадминистрация выделила по 100 тыс. рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru