Авиацию для борьбы с пожарами выдвинут на север Иркутской области

В 2022 году для борьбы с лесными пожарами на севере Иркутской области создадут четыре авиаотделения. Они разместятся в населенных пунктах Ербогачен, Преображенка, Мама и Бодайбо.

О мерах борьбы с природными пожарами говорилось на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Его провел губернатор Игорь Кобзев.

По данным официального портала региона, на 130 человек увеличится численность работников парашютно-десантной пожарной службы. Кроме того почти вдвое увеличится количество часов налета для авиамониторинга лесопожарной обстановки.

Как сообщил на заседании комиссии министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин, в следующем году для лесного хозяйства закупят 93 единицы лесопожарной техники. Для этого проведут торги с суммарной стартовой ценой около 200 млн руб.

По данным ТАСС, в этом году в Иркутской области произошло 584 лесных пожара. Ущерб от них оценивается в 424,6 млн руб.

Фото: © правительство Иркутской области