Работник «Томск РТС» погиб из-за выброса горячей воды на ЦТП

Сотрудник АО «Томск РТС» погиб во время работ в помещении центрального теплового пункта - 72 (ЦТП). Его коллеге оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел днем 2 декабря. Во время работ на блоке теплообменного оборудования в ЦТП на Академическом проспекте в Томске произошел выброс горячей воды. Двое сотрудников компании получили термические ожоги.

В следственном управлении СКР по Томской области сообщили о проведении проверки. Проверку обстоятельств случившегося проводят и сотрудники прокуратуры.

Как писали Sibnovosti.ru, 1 ноября этого года в новосибирском лицее №12 двое сотрудников «Сибирской генерирующей компании» и один работник лицея осматривали помещения теплового узла. В этот момент провалился пол и люди упали в кипяток. В дальнейшем все они скончались в больнице.

Фото: © следственное управление СКР по Томской области