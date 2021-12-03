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Владимир Путин раскритиковал состояние техники безопасности на шахтах

Главная В России
Красноярск
00:59 3 Декабря 2021
президент, путин, совещание, шахта, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание, посвященное ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Причиной стала трагедия на шахте «Листвяжной», где в результате аварии 25 ноября погиб 51 человек.

По словам главы государства, предварительные данные расследования обстоятельств трагедии говорят о том, что она произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности.

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ... проводимых при повышенной загазованности метана. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались», - процитировал Владимир Путин доклад СКР.

Обращаясь к председателю совета директоров «СДС-Угля» (владеет «Листвяжной») Михаилу Федяеву, он спросил, следит ли совет директоров за безопасностью на шахте, или «только деньги считает».

В ходе совещания, по данным ТАСС, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить шахты в 10 угледобывающих регионах РФ. Ранее по его указанию были организованы проверки 43 шахт и 68 разрезов Кузбасса. Кроме того, Игорь Краснов поставил вопрос о несоответствии занимаемой должности руководства сибирского управления Ростехнадзора, отвечающего за организацию надзора в угольной отрасли.

Фото: © сайт президента России

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