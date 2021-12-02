Пресс-конференция «Добровольческие проекты Омска» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная реализации добровольческих проектов в Омске.
Участники:
Сюзанна Егиян, координатор Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» по Сибирскому федеральному округу, президент общественного движения «Омская молодежь»;
Екатерина Верлова, главный специалист отдела поддержки общественных инициатив министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
волонтеры и участники регионального социального проекта «Корпорация Добра».