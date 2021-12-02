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Пресс-конференция «Добровольческие проекты Омска» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Красноярск
15:59 2 Декабря 2021
волонтеры, пресс-конференция, мкр, трансляция, прямая
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная реализации добровольческих проектов в Омске.

Участники:

Сюзанна Егиян, координатор Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» по Сибирскому федеральному округу, президент общественного движения «Омская молодежь»;

Екатерина Верлова, главный специалист отдела поддержки общественных инициатив министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

волонтеры и участники регионального социального проекта «Корпорация Добра».

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