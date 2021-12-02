Новосибирская и Кемеровская области получат компенсации из федерального бюджета

Правительство России направит двум сибирским регионам средства в качестве компенсации выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестпроектам. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего в документе говорится о выделении средств 19 субъектам федерации. Общая сумма составит 855,3 млн руб. В числе получателей Новосибирская и Кемеровская области. Им направят 71,1 млн руб. и 45,3 млн руб. соответственно.

«Инвестиционный налоговый вычет – один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, на сумму до 90% от объема инвестиций в развитие своего бизнеса», - напомнил сайт федерального кабмина.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года правительство РФ распределило между регионами 75 млрд руб. на школьное строительство. По итогам первых двух этапов отбора Новосибирская область получит почти 5 млрд руб., Республика Тува - 1,7 млрд руб., Алтайский край – 1,33 млрд руб. и т. д.

Фото: © министерство финансов Новосибирской области