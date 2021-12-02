Мини-коров впервые привезли в Забайкалье

На российский Дальний Восток впервые привезли мини-коров. Животных дагомейской карликовой породы доставили в Забайкальский край из Германии.

Как сообщил официальный портал Забайкальского края, бычка и телку сначала доставили самолетом в Красноярск, а затем на грузовой машине в Читу. Их разместили в одном из загородных комплексов столицы Забайкалья. Сейчас животные проходят карантин.

По данным специалистов, родина дагомейской породы крупного рогатого скота – Западная Африка. Впервые ее представителей доставили в Европу в конце XIX века. Длина тела мини-коров не достигает метра, вес 130-180 кг. Их молоко считается диетическим.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году специалисты ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных обнаружили в Калганском районе Забайкальского края лошадей с рисунком крыльев на спине. Окрас этих животных, вероятнее всего, передается по генетической линии.

Фото: © государственная ветеринарная служба Забайкальского края