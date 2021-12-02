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Алтайский школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета

Главная В России
Красноярск
12:46 2 Декабря 2021
стрельба, школа, пистолет, скр, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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В селе Алтайского края один ученик едва не застрелил другого. Следственное управление СКР по Алтайскому краю объявило о проведении проверки в связи со случившемся.   

Инцидент произошел 1 декабря возле сельской школы. По данным ведомства, десятиклассник выстрелил в голову другому школьнику из пневматического пистолета. Пострадавший получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь.

В сообщении следственного управления не указывается населенный пункт, где произошел инцидент. Но говорится, что проверку проводят сотрудники Белокурихинского межрайонного следственного отдела.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года в Новосибирске мужчина открыл огонь из охотничьего ружья из окна многоэтажного дома. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю

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