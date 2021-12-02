Противотуберкулезный диспансер в Новосибирске присоединят к больнице

В Новосибирской области продолжается процесс реорганизации здравоохранения. В качестве самостоятельного учреждения прекратит существование «Новосибирский областной клинический противотуберкулезный диспансер».

Он войдет в состав ГБУЗ «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» (ГОНКТБ). Об этом говорится в распоряжении правительства региона от 30 ноября. Название больницы после присоединения диспансера не изменится.

«Установить предельную штатную численность ГБУЗ НСО ГОНКТБ в количестве 934,5 единицы», - говорится в документе.

В распоряжении указывается, что присоединение туберкулезного диспансера к профильной больнице продиктовано «повышением эффективности управления государственной собственностью Новосибирской области». Как писали Sibnovosti.ru, ранее ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника №2» в Новосибирске были переданы здания роддома на ул. Чехова и женской консультации на ул. Лескова.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области