Району Алтайского края вернули казахстанский уголь

Уголь для жителей Локтевского района Алтайского края вновь начали доставлять из соседнего Казахстана. О возобновлении поставок сообщил официальный сайт региона.

По данным краевых властей, 30 ноября на железнодорожную станцию в городе Горняк (административный центр района) доставили 100 т топлива. Еще 210 т ожидается в ближайшие дни.

Как писали Sibnovosti.ru, в Локтевском районе жители домов с печным отоплением вынуждены были рубить деревья из-за дефицита и дороговизны угля. В связи с этим следственные органы начали проверку.

Правительство Алтайского края и администрация района объявили о том, что нуждающиеся могут получить по 1 т угля из запаса теплоснабжающего предприятия по установленным регулятором ценам. Этим правом уже воспользовались почти 200 семей.

Фото: © министерство угольной промышленности Кемеровской области