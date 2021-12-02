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Девять дней после взрыва: в Кузбассе 3 декабря пройдут траурные мероприятия

Главная В России
Красноярск
11:28 2 Декабря 2021
шахта, церемония, траур, погибшие, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Кемеровской области решило провести 3 декабря во всем регионе траурные мероприятия в память о погибших горняках. Церемонии возложения цветов к монументам начнутся 08:21 – в это время произошел взрыв на шахте «Листвяжной».

Так, в поселке городского типа Грамотеино, где расположена «Листвяжная», цветы возложат к мемориалу спасателям ВГСЧ. Они погибли в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте «Комсомолец». В Кемерове, по данный сайта правительства региона, церемония пройдет у монумента «Память шахтерам Кузбасса», в Новокузнецке – у мемориала «Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова, погибшим в боях за честь и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Как сообщило 1 декабря МЧС, газовая атмосфера в «Листвяжной» стабилизирована. Тем не менее, она еще не позволяет производить разведку. Бурение трех скважин выполнено на 80%. Решено пробурить еще три.

Фото: © МЧС РФ

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