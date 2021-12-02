Уроженец Красноярска возглавил алтайское министерство

Андрей Стрелковский назначен министром природных ресурсов и экологии Алтайского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко.

Новый министр – уроженец Красноярского края и выпускник Сибирского технологического института (позднее вуз вошел в состав Сибирского государственного университета науки и технологий) по специальности «инженер лесного хозяйства». Но его трудовая биография связана с Алтайским краем. Правда, с небольшим перерывом: в 2012-2015 годы Андрей Стрелковский работал заместителем начальника департамента - председателем комитета лесоуправления департамента лесного хозяйства Томской области.

По данным официального сайта региона, в 2015 году чиновник вернулся в органы власти Алтайского края. Его должность перед назначением - заместитель министра природных ресурсов и экологии, начальник управления лесами.

В сентябре 2020 года ушел в отставку по собственному желанию предыдущий глава министерства Владимир Попрядухин. Врио министра тогда была назначена Лариса Беребердина.

Фото: © официальный сайт Алтайского края