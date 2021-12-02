2 декабря
Новости России
погода +1 °C
73.97
 
€ 83.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Уроженец Красноярска возглавил алтайское министерство

Главная В России
Красноярск
10:54 2 Декабря 2021
министр, природа, назначение, лес, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Андрей Стрелковский назначен министром природных ресурсов и экологии Алтайского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко.

Новый министр – уроженец Красноярского края и выпускник Сибирского технологического института (позднее вуз вошел в состав Сибирского государственного университета науки и технологий) по специальности «инженер лесного хозяйства». Но его трудовая биография связана с Алтайским краем. Правда, с небольшим перерывом: в 2012-2015 годы Андрей Стрелковский работал заместителем начальника департамента - председателем комитета лесоуправления департамента лесного хозяйства Томской области.

По данным официального сайта региона, в 2015 году чиновник вернулся в органы власти Алтайского края. Его должность перед назначением - заместитель министра природных ресурсов и экологии, начальник управления лесами.

В сентябре 2020 года ушел в отставку по собственному желанию предыдущий глава министерства Владимир Попрядухин. Врио министра тогда была назначена Лариса Беребердина.

Фото: © официальный сайт Алтайского края

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Девять дней после взрыва: в Кузбассе 3 декабря пройдут траурные мероприятия

Девять дней после взрыва: в Кузбассе 3 декабря пройдут траурные мероприятия

2 Декабря 2021 г.
Цветы к «шахтерским» монументам возложат во всем регионе
Новости Красноярска: Министр строительства Новосибирской области покидает свой пост

Министр строительства Новосибирской области покидает свой пост

2 Декабря 2021 г.
Иван Шмидт был назначен министром в 2018 году
Новости Красноярска: Иркутянин попытался взорвать соседа в лифте

Иркутянин попытался взорвать соседа в лифте

2 Декабря 2021 г.
Пиротехническое устройство он собрал сам
Новости Красноярска: Траур прошел в районе Алтайского края после гибели детей в ДТП

Траур прошел в районе Алтайского края после гибели детей в ДТП

2 Декабря 2021 г.
Семьям погибших райадминистрация выделила по 100 тыс. рублей
Новости Красноярска: Волейбольный «Кузбасс» вырвал на тай-бреке победу в матче с чешским «Ихостроем»

Волейбольный «Кузбасс» вырвал на тай-бреке победу в матче с чешским «Ихостроем»

2 Декабря 2021 г.
Игра затянулась на 2,5 часа
Новости Красноярска: ПЦР-тесты потеряют сутки годности

ПЦР-тесты потеряют сутки годности

1 Декабря 2021 г.
Они будут действовать только 48 часов
Новости компаний
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

1 Декабря 2021 г.
В момент случившегося медика не было в школе
Новости Красноярска: Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

29 Ноября 2021 г.
Трое школьников погибли
Новости Красноярска: СК возбудил уголовное дело из за нападения на журналистов в Красноярске

СК возбудил уголовное дело из за нападения на журналистов в Красноярске

29 Ноября 2021 г.
Это произошло 24 октября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru