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Министр строительства Новосибирской области покидает свой пост

Главная В России
Красноярск
10:28 2 Декабря 2021
министр, строительство, отставка, проект, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт уходит в отставку. Смена руководителя ведомства происходит в разгар реализации в регионе целого ряда крупных строительных проектов.

О предстоящей отставке Ивана Шмидта сообщили новосибирские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства региона. По их данным, и. о. министра станет заместитель министра Алексей Колмаков.

Официального сообщения об отставке пока нет. На сайте минстроя главой ведомства указан Иван Шмидт. Министром он был назначен в 2018 году.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года в правительстве Новосибирской области сообщали о том, что Иван Шмидт назначается ответственным за реализацию крупных проектов. В их числе были названы новая ледовая арена, «Сибирский кольцевой источник фотонов», кампус Новосибирского государственного университета и др. Алексею Колмакову тогда поручили текущую работу. Но около месяца назад новосибирский губернатор Андрей Травников внес изменение в структуру руководства региона. Роман Теленчинов был назначен вице-губернатором, отвечающим как раз за реализацию крупных проектов.

В августе этого года побывавший в Новосибирске российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко потребовал от властей региона нагнать график строительства ледового дворца спорта. В 2023 году там должны пройти матчи молодежного чемпионата мира по хоккею.

Фото: © министерство строительства Новосибирской области

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