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Иркутянин попытался взорвать соседа в лифте

Главная В России
Красноярск
10:07 2 Декабря 2021
взрыв, дом, скр, уголовное, дело
Автор: Sibnovosti.ru
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Необычный способ расправиться с соседом выбрал житель одного из многоэтажных домов Иркутска. Он попытался взорвать его в лифте.

Дом расположен на ул. Маршала Конева. Инцидент произошел 30 ноября – в лифте раздался хлопок, в результате которого мужчина получил травмы. Пострадавшего отправили в больницу. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

«Специалистами установлено, что хлопок произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного пиротехнического устройства без поражающих элементов», - рассказали в следственном управлении СКР по Иркутской области.

По данным ведомства, следователи пришли к выводу, что преступление совершил один из жильцов подъезда, к которому подозреваемый испытывал неприязненные отношения.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года в городе Железногорске Красноярского края местный житель попытался ограбить торговый павильон, используя оружие, которое смастерил из ножки стула.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

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