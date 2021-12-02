Иркутянин попытался взорвать соседа в лифте

Необычный способ расправиться с соседом выбрал житель одного из многоэтажных домов Иркутска. Он попытался взорвать его в лифте.

Дом расположен на ул. Маршала Конева. Инцидент произошел 30 ноября – в лифте раздался хлопок, в результате которого мужчина получил травмы. Пострадавшего отправили в больницу. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

«Специалистами установлено, что хлопок произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного пиротехнического устройства без поражающих элементов», - рассказали в следственном управлении СКР по Иркутской области.

По данным ведомства, следователи пришли к выводу, что преступление совершил один из жильцов подъезда, к которому подозреваемый испытывал неприязненные отношения.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года в городе Железногорске Красноярского края местный житель попытался ограбить торговый павильон, используя оружие, которое смастерил из ножки стула.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области