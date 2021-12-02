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Траур прошел в районе Алтайского края после гибели детей в ДТП

Главная В России
Красноярск
09:50 2 Декабря 2021
траур, дети, погибшие, дтп, поезд
Автор: Sibnovosti.ru
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В память о погибших в ДТП детях в Тальменском районе Алтайского края 1 декабря был объявлен днем траура. Об этом сообщила администрация района.

По данным сайта райадминистрации, каждая семья, в которой погиб ребенок, получила по 100 тыс. руб. из резервного фонда муниципалитета.

Как писали Sibnovosti.ru, трагедия произошла 29 ноября на железнодорожном переезде у станции Луговое на участке Среднесибирская – Усть-Тальменская. Машина, за рулем которой находилась учительница с восьмилетними учениками, попала под снегоуборочный поезд. Трое детей погибли, водитель и еще один ребенок были госпитализированы.

По данным ТАСС, учительница решила развезти детей по домам, так как до школьного автобуса оставалось около полутора часов. После ЧП алтайский губернатор Виктор Томенко поручил запретить использование личного транспорта педагогов для перевозки школьников. Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото: © администрация Тальменского района

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