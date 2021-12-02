Волейбольный «Кузбасс» вырвал на тай-бреке победу в матче с чешским «Ихостроем»

«Кузбасс» с победы стартовал в 1/16 европейского мужского волейбольного Кубка ЕКВ. Кемеровчане провели матч в Чехии.

Соперником «Кузбасса» в городе Ческе-Будеевице был местный «Ихострой». Игра затянулась более чем на 2,5 часа и завершилась долгим тай-бреком пятого сета. Итоговый результат – 3:2 (25:23, 19:25, 21:25, 25:22, 22:20).

«Начало встречи для нас складывалось хорошо, в целом играли неплохо, но потом соперник включился в игру и стал показывать хороший волейбол, много защиты, страховки, они старались как можно меньше делать своих ошибок. У нас наоборот стало много брака, поэтому играли совсем не ровно», - рассказал о матче либеро кемеровчан Александр Моисеев (цитата по сайту клуба).

По данным сайта Всероссийской федерации волейбола, больше всего очков в составе «Кузбасса» набрали доигровщик Александр Маркин (22) и Виталий Папазов (20). Ответная игра состоится 9 декабря.

В смежной паре Кубка ЕКВ встретятся «Монпелье» (Франция) и «Олимпиакос» (Греция).

Фото: © волейбольный клуб «Кузбасс»