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ПЦР-тесты потеряют сутки годности

Главная В России
Красноярск
13:28 1 Декабря 2021
вирус, роспотребнадзор, тест, срок, правила
Автор: Sibnovosti.ru
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Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус в России будет значительно сокращен. Он останется годным только 48 часов вместо нынешних 72.

Анонсировала изменение правил глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. 30 ноября она выступила на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией.

Необходимость сокращения срока действия ПЦР-тестов, по данным Роспотребнадзора, вызвана появлением в мире нового штамма «омикрон». На территории России больные им пока не выявлены. Все россияне, которые возвращаются из ряда государств на юге Африки (там появился «омикрон»), обязаны две недели находиться на карантине.

Как писали Sibnovosti.ru, в ряде российских регионов на днях был смягчены «антиковидные» ограничения.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области

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