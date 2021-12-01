Российский бюджет вложится в строительство инфекционной больницы в Оренбурге

Федеральный бюджет выделит 0,5 млрд руб. на завершение строительства инфекционной больницы в Оренбурге. Специальное правительственное распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства необходимы для завершения проекта в 2021 году. ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» будет рассчитана на 186 коек.

«Это будет современное лечебное учреждение, оснащенное необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, УЗИ, компьютерным томографом и эндоскопом. Здесь будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями», - отмечается на сайте кабмина.

По данным правительства Оренбургской области, строительство ведется по областной госпрограмме развития здравоохранения. Средства в проект вложил региональный бюджет и благотворительный фонд Елены Черной. На прошлой неделе было объявлено о том, что готовность объекта составляет 52%.

Как писали Sibnovosti.ru, возведение инфекционной больницы под Новосибирском обойдется примерно в 5 млрд руб. Холдинг К1 построит объект по соглашению с властями Новосибирской области, заключенному в сентябре этого года.

Фото: © официальный сайт Оренбургской области