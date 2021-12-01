Дело экс-председателя Новосибирского облсуда готовят для передачи в суд

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Она обвиняется по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, преступление было совершено в 2018 году. Тогда, по версии ведомства, председатель облсуда сообщила в правительство региона о предстоящих обысках по уголовному делу в отношении заместителя начальника областного управления по обеспечению деятельности мировых судей. Для этого она якобы истребовала копии ряда процессуальных документов в Советском райсуде Новосибирска.

«В результате распространения фигуранткой по делу сведений о предстоящих следственных действиях, лицом в отношении которого они планировались были предприняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу», - рассказали в областном главке СКР.

В ведомстве отметили, что экс-председатель суда не признала вину. Ранее «Коммерсантъ-Сибирь» сообщил о том, что она связала уголовное преступление с проявленной ею принципиальностью по одному из уголовных дел.

Римма Шатовкина ушла с поста председателя Новосибирского областного суда осенью 2018 года.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области