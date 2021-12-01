Забайкалье получило первую партию мусорных контейнеров

В Читу доставлены контейнеры, предназначенные для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Они приобретены на средства федерального бюджета.

По данным правительства Забайкальского края, в столицу региона привезли 440 контейнеров для пластика. Их можно будет легко отличить по оранжевому цвету.

«Контейнерами будут снабжены многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Также в скором времени ожидается прибытие синих контейнеров для сбора бумаги», - говорится в сообщении официального портала Забайкалья.

Регион получил 41 млн руб. Они должны быть потрачены на закупку 2,5 тыс. контейнеров. В конце октября этого года федеральное министерство природных ресурсов и экологии сообщало о заключении соглашений с 46 регионами о направлении им средств на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Общий размер субсидии - 1 млрд руб. Из сибирских регионов в числе этих субъектов федерации оказались Республика Алтай (6,8 млн руб.), Красноярский край (21,7 млн руб.), а также Иркутская (17,6 млн руб.), Новосибирская (39,6 млн руб.) и Омской области (5,9 млн руб.).

Фото: © пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края