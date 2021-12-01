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Телевизионное «Поле чудес» будет выглядеть по-новому

Главная В России
Красноярск
10:04 1 Декабря 2021
шоу, телевидение, телеканал, контракт, права
Автор: Sibnovosti.ru
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«Первый канал» перезапустит «Поле чудес». Шоу в российском эфире уже 31 год.

О переформатировании популярной передачи сообщила пресс-служба канала. По данным ТАСС, «Первый канал» не будет продлевать контракт с телекомпанией ВИД, которая пока выпускает «Поле чудес». Стороны не сошлись в условиях.

Вместо этого вещатель приобретет у CBS права на телевикторину Wheel Of Fortune. «Наше Поле Чудес» выйдет в эфир в январе 2022 года. Как отмечает информагентство, Леонид Якубович по-прежнему будет вести шоу.

«Поле чудес» впервые показали еще на советском телеэкране в октябре 1990 года. Леонид Якубович ведет его с 1991 года.

Фото: © «Первый канал»

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