СКР подключился к поиску угля для района Алтайского края

В Локтевском районе Алтайского края жители домов с печным отоплением вынуждены рубить деревья из-за отсутствия угля. В связи с этим следственные органы проводят проверку.

Как следует из сообщения следственного управления СКР по региону, проверка идет по публикациям СМИ и информации, размещенной в социальных сетях. Причиной сложившейся ситуации в них называется дефицит угля и высокие цены на него.

«Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, в том числе дать оценку сотрудникам администрации района на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям», - говорится в пресс-релизе следственного управления.

По данным ТАСС, министерство строительства и ЖКХ Алтайского края объявило дополнительные торги на поставку угля для муниципальных нужд для ряда территорий. Их условия предполагают поставку 50 тыс. т топлива. Заместитель министра Евгения Григоренко сообщил информагентству, что жалобы на дефицит угля поступали из Третьяковского, Немецкого, Змеиногорского, Рубцовского, Поспелихинского, Локтевского районов и Славгорода.

25 ноября совещание, посвященное решению этой проблемы, провел министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. По сообщению официального сайта региона, в ходе обсуждения глава Локтевского района Галина Глазунова сообщила, что райадминистрация выдает нуждающимся по тонне угля. К тому времени было выдано 73 т.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю