1 декабря
Новости России
погода -3 °C
74.89
 
€ 84.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

СКР подключился к поиску угля для района Алтайского края

Главная В России
Красноярск
09:47 1 Декабря 2021
уголь, район, вырубка, скр, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Локтевском районе Алтайского края жители домов с печным отоплением вынуждены рубить деревья из-за отсутствия угля. В связи с этим следственные органы проводят проверку.

Как следует из сообщения следственного управления СКР по региону, проверка идет по публикациям СМИ и информации, размещенной в социальных сетях. Причиной сложившейся ситуации в них называется дефицит угля и высокие цены на него.

«Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, в том числе дать оценку сотрудникам администрации района на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям», - говорится в пресс-релизе следственного управления.

По данным ТАСС, министерство строительства и ЖКХ Алтайского края объявило дополнительные торги на поставку угля для муниципальных нужд для ряда территорий. Их условия предполагают поставку 50 тыс. т топлива. Заместитель министра Евгения Григоренко сообщил информагентству, что жалобы на дефицит угля поступали из Третьяковского, Немецкого, Змеиногорского, Рубцовского, Поспелихинского, Локтевского районов и Славгорода.

25 ноября совещание, посвященное решению этой проблемы, провел министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. По сообщению официального сайта региона, в ходе обсуждения глава Локтевского района Галина Глазунова сообщила, что райадминистрация выдает нуждающимся по тонне угля. К тому времени было выдано 73 т.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На берегу новосибирского озера открыли многофункциональный комплекс

На берегу новосибирского озера открыли многофункциональный комплекс

1 Декабря 2021 г.
В Карасуке обустроили берег озера Банное
Новости Красноярска: Забайкалье получило первую партию мусорных контейнеров

Забайкалье получило первую партию мусорных контейнеров

1 Декабря 2021 г.
Региону было выдано на эти цели 41 млн рублей
Новости Красноярска: Телевизионное «Поле чудес» будет выглядеть по-новому

Телевизионное «Поле чудес» будет выглядеть по-новому

1 Декабря 2021 г.
Но его по-прежнему будет вести Леонид Якубович
Новости Красноярска: Омичи разгромили «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

Омичи разгромили «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

1 Декабря 2021 г.
Следующий матч «Авангард» проведет в Дубае
Новости Красноярска: Мэр Киселевска отправился руководить соседним Прокопьевском

Мэр Киселевска отправился руководить соседним Прокопьевском

1 Декабря 2021 г.
Максим Шкарабейников назначен и. о. главы Прокопьевска
Новости Красноярска: Поиск тел погибших на «Листвяжной» в Кузбассе приостановлен

Поиск тел погибших на «Листвяжной» в Кузбассе приостановлен

1 Декабря 2021 г.
В шахте высокая концентрация газов
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: СК возбудил уголовное дело из за нападения на журналистов в Красноярске

СК возбудил уголовное дело из за нападения на журналистов в Красноярске

29 Ноября 2021 г.
Это произошло 24 октября
Новости Красноярска: В Красноярске пресекли незаконный вывоз денег в Узбекистан

В Красноярске пресекли незаконный вывоз денег в Узбекистан

26 Ноября 2021 г.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ
Новости Красноярска: За банкет во время траура губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска

За банкет во время траура губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска

27 Ноября 2021 г.
Он решил отметить вступление в должность
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru