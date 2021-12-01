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Омичи разгромили «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

Главная В России
Красноярск
09:33 1 Декабря 2021
кхл, хоккей, матч, чемпионат, место
Автор: Sibnovosti.ru
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В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после выездного турне омский «Авангард» вернулся на свою площадку в Балашихе. В домашнем матче после возвращения он разгромил нижнекамский «Нефтехимик».

В каждом из периодов хозяева забросили по две шайбы. Сделали это шесть разных игроков. «Нефтехимик» ответил только одним голом. Это произошло в ситуации, когда исход матча уже не вызывал сомнений.

В результате «Авангард» набрал 42 очка. Омичи по-прежнему идут пятыми в таблице конференции «Восток» КХЛ.

Следующую игру сибиряки проведут в Дубае. На Coca Cola Arena они встретятся с казанским «Ак Барсом».

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»

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