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Мэр Киселевска отправился руководить соседним Прокопьевском

Главная В России
Красноярск
09:15 1 Декабря 2021
мэр, город, назначение, отставка, шахта
Автор: Sibnovosti.ru
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Город Прокопьевск в Кемеровской области возглавил Максим Шкарабейников. До этого он руководил соседним Киселевском.

«В связи с переходом на новую должность, я досрочно сложил свои полномочия главы города Киселевска. Совет народных депутатов Киселевского городского округа принял мою отставку… С сегодняшнего дня я занимаю должность исполняющего обязанности главы города Прокопьевска», - обратился 30 ноября Максим Шкарабейников со страницы прокопьевской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Как писали Sibnovosti.ru, его предшественник в Прокопьевске Вячеслав Старченко на днях был отправлен в отставку. Это произошло после того, как в дни траура, объявленного в память жертв погибших на шахте «Листвяжной», состоялся банкет по случаю его назначения главой города. Вячеслав Старченко вступил в должность 25 ноября.

На сайте Киселевского городского округа сообщения об уходе руководителя города пока нет. Расстояние между Киселевском и Прокопьевском составляет всего 13 км.

Фото: © мэрия Прокопьевска

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