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Поиск тел погибших на «Листвяжной» в Кузбассе приостановлен

Главная В России
Красноярск
09:00 1 Декабря 2021
шахта, мчс, работы, поиск, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Пожар в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжается. Это значительно осложняет поиск тел погибших горняков и спасателей.

Ход работ на «Листвяжной» обсудили на заседании оперштаба по ликвидации последствий аварии. Его провел 30 ноября врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Заборы, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в пять раз, ацетилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает, что происходит горение», - сказал он», - сообщил врио министра.

По данным ведомства, в скважину к настоящему времени подано 3,4 тыс. куб. м азота и 280 кг хладона. Кроме того, ведется бурение трех скважин для подачи инертных газов. Эта работа ведется для предотвращения образования опасных концентраций газов.

«Поисковые работы мы вынуждены приостановить из-за угрозы отравления спасателей - пошло резкое нарастание концентрации газов в шахте», - заявил, в свою очередь, 30 ноября кемеровский губернатор Сергей Цивилев.

По его данным, к настоящему времени известно, где находятся тела двух десятков погибших.

Фото: © МЧС РФ

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