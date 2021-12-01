Поиск тел погибших на «Листвяжной» в Кузбассе приостановлен

Пожар в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжается. Это значительно осложняет поиск тел погибших горняков и спасателей.

Ход работ на «Листвяжной» обсудили на заседании оперштаба по ликвидации последствий аварии. Его провел 30 ноября врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Заборы, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в пять раз, ацетилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает, что происходит горение», - сказал он», - сообщил врио министра.

По данным ведомства, в скважину к настоящему времени подано 3,4 тыс. куб. м азота и 280 кг хладона. Кроме того, ведется бурение трех скважин для подачи инертных газов. Эта работа ведется для предотвращения образования опасных концентраций газов.

«Поисковые работы мы вынуждены приостановить из-за угрозы отравления спасателей - пошло резкое нарастание концентрации газов в шахте», - заявил, в свою очередь, 30 ноября кемеровский губернатор Сергей Цивилев.

По его данным, к настоящему времени известно, где находятся тела двух десятков погибших.

Фото: © МЧС РФ