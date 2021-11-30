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Новая Кредитная СберКарта — это 120 дней беспроцентного периода

Главная В России
Красноярск
18:20 30 Ноября 2021
общество, сбербанк, карта, красноярск
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Вряд ли можно встретить человека, который ни разу в жизни не обращался в банки за оформлением кредита или кредитной карты. Тенденция такова, что люди, закрывая один кредит, следом оформляют другой. На кредитные карты также растёт спрос. С каждым годом кредитки всё больше и больше завоевывают рынок банковских продуктов и услуг. Многие уже настолько привыкли к кредиткам, благодаря которым всегда есть запасные деньги, что не понимают, как раньше обходились без них. Другие же по сей день считают, что с помощью кредитных карт банки лишь хотят обмануть заёмщиков и так скажем взять с них побольше.

Кредитные карты уже давно перестали быть продуктом только для крупных покупок и путешествий, люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное — выгодно. Например, можно инвестировать или класть зарплатные средства на накопительный счёт и получать пассивный доход. А кредиткой закрывать повседневные траты. Также кредитная карта — это возможность комфортно тратить деньги на бытовые нужды, подарки и многое другое, не залезая при этом в долги. Важное преимущество кредитной карты состоит в том, что не придётся каждый раз обращаться в банк за очередным кредитом — деньги доступны в любое время. Кроме этого, большой плюс карт — льготный период, в течение которых можно погасить кредит без каких-либо процентов.

Сбер прокачал свою линейку и представил Кредитную СберКарту, которая выгоднее предложений других банков. Новая Кредитная СберКарта имеет льготный беспроцентный период, то есть можно вносить минимальный месячный платёж, чтобы не платить проценты, и спокойно возвращать стоимости покупок в течение следующих трёх месяцев. Но даже если не успеете погасить долг, процентная ставка будет гарантированная —17,9 % на всё, при этом в других банках ставку вы узнаете только после одобрения. На покупки в категории «Здоровье» и в СберМегаМаркете онлайн-оплата рекордно низкая — 9,8 %. Обслуживание и смс-уведомления по карте бесплатны всегда, в остальных банках вы платите за годовое обслуживание и/или уведомления ежемесячно.

И ещё, оформить Кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн.

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