В Абакане начали устанавливать главную новогоднюю елку

Высота главной новогодней елки Абакана составит 25 м. Ее монтаж начался в Черногорском парке.

Работы ведет МБУ «Абаканское парковое хозяйство». По словам руководителя предприятия Александра Гаека, монтаж каркаса займет не более шести дней. Зажечь огни на елке планируется к 20 декабря.

По данным официального портала столицы Республики Хакасия, в новогоднем городке в Черногорском парке, помимо прочего, установят композиции, изображающие персонажи сказок Александра Пушкина.

«Еще одним новшеством новогоднего праздника станет дежурство (с 10:00 до 22:00) специально обученных операторов во время массового катания. Такая норма тоже предусмотрена изменениями, внесёнными в ГОСТ в целях повышения безопасности горожан», - отметили в абаканской мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, обустройство главной новогодней площадки Новосибирска началось у здания НОВАТа. Там установят елку высотой 22 м. В Улан-Удэ концепция традиционного ледового городка на этот раз будет посвящена героям серии мультфильмов на бурятском языке - Бадме и Чагдару.

Фото: © официальный портал Абакана