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Освободившемуся иркутянину хватило нескольких часов на воле

Главная В России
Красноярск
13:03 30 Ноября 2021
грабеж, освобождение, уголовное, задержание, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Иркутской области, покинувший место лишения свободы, «продержался» всего несколько часов. Уже в тот же день он был задержан по подозрению в совершении нового преступления.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) было возбуждено в городе Ангарске. Заявление подал местный житель, который рассказал, что встретил мужчину, показавшегося ему знакомым, и привел его к себе домой.

«Когда хозяин жилища хотел вызвать гостю такси, последний выхватил у него телефон и убежал», - рассказали в главном управлении МВД России по Иркутской области о неожиданном финале этого визита.

Далеко подозреваемый не ушел, и вскоре он был задержан. Как выяснилось из слов самого задержанного, давшего признательные показания, он освободился после истечения срока заключения около 16:00 того же дня.

По данным областного главка полиции, на счету 26-летнего подозреваемого уже 11 имущественных преступлений.

Фото: следственное управление СКР по Иркутской области

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