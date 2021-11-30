Новый год в Бурятии встретят по классам и группам

В Республике Бурятия определились с форматом празднования Нового года в детских образовательных учреждениях. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

Согласно сообщению официального портала Бурятии, в школах новогодние мероприятия пройдут в пределах одного класса, в детских садах – в пределах одной группы. На празднике не должно быть никаких посторонних лиц в качестве ведущих и аниматоров.

В театрально-зрелищных учреждениях детские праздники состоятся, но также с ограничениями. Зал не может быть заполнен более чем на половину. Кроме того, запрещаются различные контактные игры для зрителей.

«При сохраняющемся уровне общей заболеваемости (коронавирусом - Sibnovosti.ru) по сравнению с прошлой неделей эпидемиологами отмечается рост на 28% в категории детей 7-14 лет, на 20% - 15-17 лет», - объяснили утвержденный порядок в правительстве Бурятии.

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 декабря в Бурятии с соблюдением ряда ограничений разрешена работа заведений общепита, оказывающих развлекательные услуги.

Фото: © правительство Республики Бурятия