30 ноября
Новости России
погода 0 °C
74.98
 
€ 84.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Открытие ледовых переправ в Иркутской области отложили из-за погоды

Главная В России
Красноярск
12:16 30 Ноября 2021
лед, переправы, мчс, температура, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Теплая погода не дает открыть ледовые переправы в Иркутской области. Лед остается очень непрочным, а Байкал и вовсе не затянулся.

«Если в прошлом году у нас уже были открыты ледовые переправы, то в этом году на данный момент не открыты даже пешие ледовые переправы на водоемах. Как будут заморозки, только после этого можно будет говорить, когда завершится ледообразование», - рассказал в пресс-центре ТАСС начальник главного управления МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

В общей сложности этой зимой в регионе запланировано обустроить 51 ледовую переправу. Вчера в Иркутской области подвели итоги первого этапа межведомственной профилактической акции «Безопасный лед». По данным спасателей, в ходе него перекрыли 63 места несанкционированного выхода людей и выезда автомобилей на лед.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, 1 декабря местами ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с. В регионе прогнозируются снег и метели.

Фото: © главное управление МЧС по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Абакане начали устанавливать главную новогоднюю елку

В Абакане начали устанавливать главную новогоднюю елку

30 Ноября 2021 г.
Ее высота составит 25 метров
Новости Красноярска: Освободившемуся иркутянину хватило нескольких часов на воле

Освободившемуся иркутянину хватило нескольких часов на воле

30 Ноября 2021 г.
Мужчину задержали по подозрению в грабеже
Новости Красноярска: Новый год в Бурятии встретят по классам и группам

Новый год в Бурятии встретят по классам и группам

30 Ноября 2021 г.
В республике утвердили формат праздников
Новости Красноярска: Спустя год в Чите найдена мать погибшего новорожденного ребенка

Спустя год в Чите найдена мать погибшего новорожденного ребенка

30 Ноября 2021 г.
В ходе розыска 1,5 тыс. женщин сдали биологические материалы
Новости Красноярска: Новые автобусы на газе выйдут на омские маршруты в январе

Новые автобусы на газе выйдут на омские маршруты в январе

30 Ноября 2021 г.
Первые 20 машин прибыли в город
Новости Красноярска: Огурцы и помидоры разогнали новосибирскую инфляцию в октябре

Огурцы и помидоры разогнали новосибирскую инфляцию в октябре

30 Ноября 2021 г.
Новосибирскстат подвел итоги октября
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

29 Ноября 2021 г.
Трое школьников погибли
Новости Красноярска: В Красноярске учитель танцев на 15 лет отправится в колонию за совращение детей

В Красноярске учитель танцев на 15 лет отправится в колонию за совращение детей

27 Ноября 2021 г.
Следствие доказало более 40 эпизодов
Новости Красноярска: Какие улицы и мосты построят в Красноярске до 2024 года

Какие улицы и мосты построят в Красноярске до 2024 года

26 Ноября 2021 г.
Продолжится возведение крупного путепровода через Северное шоссе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru