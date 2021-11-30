Открытие ледовых переправ в Иркутской области отложили из-за погоды

Теплая погода не дает открыть ледовые переправы в Иркутской области. Лед остается очень непрочным, а Байкал и вовсе не затянулся.

«Если в прошлом году у нас уже были открыты ледовые переправы, то в этом году на данный момент не открыты даже пешие ледовые переправы на водоемах. Как будут заморозки, только после этого можно будет говорить, когда завершится ледообразование», - рассказал в пресс-центре ТАСС начальник главного управления МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

В общей сложности этой зимой в регионе запланировано обустроить 51 ледовую переправу. Вчера в Иркутской области подвели итоги первого этапа межведомственной профилактической акции «Безопасный лед». По данным спасателей, в ходе него перекрыли 63 места несанкционированного выхода людей и выезда автомобилей на лед.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, 1 декабря местами ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с. В регионе прогнозируются снег и метели.

Фото: © главное управление МЧС по Иркутской области