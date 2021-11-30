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Спустя год в Чите найдена мать погибшего новорожденного ребенка

Главная В России
Красноярск
11:58 30 Ноября 2021
ребенок, мать, розыск, уголовное, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае сотрудники правоохранительных органов сумели найти женщину, тело новорожденного ребенка которой обнаружили в мусорном баке. На поиск ушло около года.

«Ею оказалась 28-летняя жительница Читы. Она доставлена в следственное управление СК России по Забайкальскому краю для проведения следственных действий», - говорится в сообщении управления МВД России по Забайкальскому краю о результатах розыска.

Тело ребенка нашли в декабре прошлого года. Страшную находку сделал дворник у дома на ул. Усуглинской в Чите. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как рассказали в краевом главке полиции, в ходе розыска примерно 1,5 тыс. женщин сдали биологические материалы для проведения экспертиз. Как выяснилось, подозреваемая воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года в городе Ачинске Красноярского края возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного в мусорном баке.

Фото: © управление МВД России по Забайкальскому краю

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