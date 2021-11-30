30 ноября
Новости России
погода 0 °C
74.98
 
€ 84.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новые автобусы на газе выйдут на омские маршруты в январе

Главная В России
Красноярск
11:26 30 Ноября 2021
автобусы, маршруты, газ, проект, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омск прибыли первые 20 автобусов, приобретенных у ООО «Автомаркет». «ЛиАЗ-5292CNG» работают на экологически чистом природном газе.

Новому транспорту производства «Группы ГАЗ» предстоит пройти технический осмотр, процедуры регистрации и брендирования салонов. По данным мэрии, на маршруты автобусы выйдут во второй половине января 2022 года. Всего по федеральному проекту «Чистый воздух» Омск закупил 51 автобус.

«Сжатый природный газ по своему химическому составу сгорает без образования дыма, а содержание вредных оксидов в четыре раза ниже допустимых пределов, установленных стандартом, что особенно актуально в крупных городах», - отмечается в сообщении на официальном портале омской мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года на маршруты Омска вышли первые троллейбусы «Адмирал» производства ПК «Транспортные системы».

Фото: © департамент информационной политики мэрии Омска

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Абакане начали устанавливать главную новогоднюю елку

В Абакане начали устанавливать главную новогоднюю елку

30 Ноября 2021 г.
Ее высота составит 25 метров
Новости Красноярска: Освободившемуся иркутянину хватило нескольких часов на воле

Освободившемуся иркутянину хватило нескольких часов на воле

30 Ноября 2021 г.
Мужчину задержали по подозрению в грабеже
Новости Красноярска: Новый год в Бурятии встретят по классам и группам

Новый год в Бурятии встретят по классам и группам

30 Ноября 2021 г.
В республике утвердили формат праздников
Новости Красноярска: Открытие ледовых переправ в Иркутской области отложили из-за погоды

Открытие ледовых переправ в Иркутской области отложили из-за погоды

30 Ноября 2021 г.
Лед на водоемах остается непрочным
Новости Красноярска: Спустя год в Чите найдена мать погибшего новорожденного ребенка

Спустя год в Чите найдена мать погибшего новорожденного ребенка

30 Ноября 2021 г.
В ходе розыска 1,5 тыс. женщин сдали биологические материалы
Новости Красноярска: Огурцы и помидоры разогнали новосибирскую инфляцию в октябре

Огурцы и помидоры разогнали новосибирскую инфляцию в октябре

30 Ноября 2021 г.
Новосибирскстат подвел итоги октября
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области найден живым спасатель

В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области найден живым спасатель

26 Ноября 2021 г.
Во время взрыва в шахте находились почти 300 человек
Новости Красноярска: В Красноярске учитель танцев на 15 лет отправится в колонию за совращение детей

В Красноярске учитель танцев на 15 лет отправится в колонию за совращение детей

27 Ноября 2021 г.
Следствие доказало более 40 эпизодов
Новости Красноярска: Какие улицы и мосты построят в Красноярске до 2024 года

Какие улицы и мосты построят в Красноярске до 2024 года

26 Ноября 2021 г.
Продолжится возведение крупного путепровода через Северное шоссе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru