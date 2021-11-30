Новые автобусы на газе выйдут на омские маршруты в январе

В Омск прибыли первые 20 автобусов, приобретенных у ООО «Автомаркет». «ЛиАЗ-5292CNG» работают на экологически чистом природном газе.

Новому транспорту производства «Группы ГАЗ» предстоит пройти технический осмотр, процедуры регистрации и брендирования салонов. По данным мэрии, на маршруты автобусы выйдут во второй половине января 2022 года. Всего по федеральному проекту «Чистый воздух» Омск закупил 51 автобус.

«Сжатый природный газ по своему химическому составу сгорает без образования дыма, а содержание вредных оксидов в четыре раза ниже допустимых пределов, установленных стандартом, что особенно актуально в крупных городах», - отмечается в сообщении на официальном портале омской мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года на маршруты Омска вышли первые троллейбусы «Адмирал» производства ПК «Транспортные системы».

Фото: © департамент информационной политики мэрии Омска