Огурцы и помидоры разогнали новосибирскую инфляцию в октябре

Цены на сельскохозяйственную продукцию в Новосибирской области за месяц выросли на 5,1%. Об этом говорится в исследовании Новосибирскстата, сравнившего цены в октябре и сентябре.

По данным ведомства, наибольший вклад в рост цен внесла продукция растениеводства. Она подорожала на 11,1%. Заметнее всего выросли цены на лук (41,9%), томаты (33,8%) и огурцы (32,6%). Цены на продукцию животноводства в Новосибирской области за месяц поднялись на 3,1%, в том числе на птицу - на 7,1%.

Вчера, выступая на встрече Ассоциации европейского бизнеса, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о беспокойстве в связи с ростом инфляции.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», - процитировал Эльвиру Набиуллину ТАСС.

Фото: © Новосибирскстат