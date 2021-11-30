30 ноября
Новости России
погода 0 °C
74.98
 
€ 84.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Огурцы и помидоры разогнали новосибирскую инфляцию в октябре

Главная В России
Красноярск
10:46 30 Ноября 2021
цены, продукты, рост, инфляция, банк
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Цены на сельскохозяйственную продукцию в Новосибирской области за месяц выросли на 5,1%. Об этом говорится в исследовании Новосибирскстата, сравнившего цены в октябре и сентябре.

По данным ведомства, наибольший вклад в рост цен внесла продукция растениеводства. Она подорожала на 11,1%. Заметнее всего выросли цены на лук (41,9%), томаты (33,8%) и огурцы (32,6%). Цены на продукцию животноводства в Новосибирской области за месяц поднялись на 3,1%, в том числе на птицу - на 7,1%.

Вчера, выступая на встрече Ассоциации европейского бизнеса, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о беспокойстве в связи с ростом инфляции.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», - процитировал Эльвиру Набиуллину ТАСС.

Фото: © Новосибирскстат

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Абакане начали устанавливать главную новогоднюю елку

В Абакане начали устанавливать главную новогоднюю елку

30 Ноября 2021 г.
Ее высота составит 25 метров
Новости Красноярска: Освободившемуся иркутянину хватило нескольких часов на воле

Освободившемуся иркутянину хватило нескольких часов на воле

30 Ноября 2021 г.
Мужчину задержали по подозрению в грабеже
Новости Красноярска: Новый год в Бурятии встретят по классам и группам

Новый год в Бурятии встретят по классам и группам

30 Ноября 2021 г.
В республике утвердили формат праздников
Новости Красноярска: Открытие ледовых переправ в Иркутской области отложили из-за погоды

Открытие ледовых переправ в Иркутской области отложили из-за погоды

30 Ноября 2021 г.
Лед на водоемах остается непрочным
Новости Красноярска: Спустя год в Чите найдена мать погибшего новорожденного ребенка

Спустя год в Чите найдена мать погибшего новорожденного ребенка

30 Ноября 2021 г.
В ходе розыска 1,5 тыс. женщин сдали биологические материалы
Новости Красноярска: Новые автобусы на газе выйдут на омские маршруты в январе

Новые автобусы на газе выйдут на омские маршруты в январе

30 Ноября 2021 г.
Первые 20 машин прибыли в город
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске учитель танцев на 15 лет отправится в колонию за совращение детей

В Красноярске учитель танцев на 15 лет отправится в колонию за совращение детей

27 Ноября 2021 г.
Следствие доказало более 40 эпизодов
Новости Красноярска: Авария на шахте в Кузбассе: траур начался, спасательная операция приостановлена

Авария на шахте в Кузбассе: траур начался, спасательная операция приостановлена

26 Ноября 2021 г.
Число жертв достигло 14
Новости Красноярска: Какие улицы и мосты построят в Красноярске до 2024 года

Какие улицы и мосты построят в Красноярске до 2024 года

26 Ноября 2021 г.
Продолжится возведение крупного путепровода через Северное шоссе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru