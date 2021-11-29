Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

В Алтайском крае снегоуборочный поезд сбил легковой автомобиль. В результате столкновения погибли трое находившихся в машине детей.

Трагедия произошла сегодня на железнодорожном переезде в Тальменском районе регионе. Погибли девочка и два мальчик, все в возрасте восьми лет. По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Предварительно установлено, что за рулем транспортного средства находилась учительница общеобразовательной школы из села Луговое, которая везла учеников домой в село Наумово», - сообщили в краевом главке СКР.

Водитель автомобиля и еще один ребенок госпитализированы.

По данным Западно-Сибирской железной дороги, речь идет о переезде на участке Среднесибирская – Усть-Тальменская. Водитель выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновение предотвратить не удалось

В следственном управлении добавили, что начата процессуальная проверка по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года в Алтайском крае на регулируемом железнодорожном переезде перегона Зональный – Чемровка маневровый тепловоз сбил легковой автомобиль. В результате две взрослых погибли, а двое детей попали в больницу.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю