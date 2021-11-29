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В Хакасии сократят число коек в «красных» зонах

Главная В России
Красноярск
13:31 29 Ноября 2021
вирус, больница, пациенты, министерство, сокращение
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство здравоохранения Республики Хакасия считает возможным сократить число коек, развернутых в медицинских учреждениях для лечения больных  COVID-19. Сокращение коснется ряда больниц.

В общей сложности к 1 декабря минздрав намерен сократить 130 коек. В том числе, по 40 в республиканской больнице им. Ремишевской и детской республиканской больнице. Основанием для такого решения стала динамика заболевания коронавирусом в республике. Сейчас свободно около 300 коек.

По данным минздрава, за минувшие сутки были госпитализированы 54 пациента с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено более 80 больных.

Согласно данным регионального правительства, план вакцинации в Хакасии к настоящему времени выполнен примерно на две трети. Как писали Sibnovosti.ru, в республике пройдет гражданский форум «Общественный диалог». Его участники обсудят ход борьбы с пандемией в регионе.   

Фото: © пресс-служба главы Республики Хакасия

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