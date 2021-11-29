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Открытие сезона в Туве отметят лыжными гонками по 12 возрастным категориям

Главная В России
Красноярск
13:11 29 Ноября 2021
сезон, лыжи, гонки, открытие, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Открытие зимнего спортивного сезона в Республике Тува назначено на 4 декабря. Мероприятие пройдет на лыжной станции «Тайга».

На этот раз соревнования будут проходить по 12 возрастным категориям среди участников от 11 до 50 лет. Протяженность дистанций составит от 2 до 5 км. Заявку на участие можно отправить до 3 декабря.

Как отмечается в сообщении на официальном портале Тувы, открытие сезона будет проходить с соблюдением «антиковидных» мер. Они предполагают, что участник должен иметь сертификат о вакцинации. Этот документ могут заменить отрицательный результат анализа ПЦР сроком не более трех дней или результат исследования на наличие антител к коронавирусу (не более 60 дней).

По данным республиканского правительства, в регионе растет число больных с тяжелым течением заболевания COVID-19. В настоящее время в стационарах в тяжелом состоянии находится более 70 человек.

Фото: © официальный портал Республики Тува

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