Меры против COVID-19 обсудят всей Хакасией

Власти Республики Хакасия объявили о проведении регионального гражданского форума «Общественный диалог». Он будет посвящен проблеме COVID-19 и мерам борьбы с пандемией.

Инициаторами форума, помимо республиканских властей, стали несколько общественных организаций. На сайте форума говорится о том, что обсуждение мер борьбы с коронавирусом вызвало раскол в обществе. Организаторы «Общественного диалога» рассчитывают на то, что совместными усилиями удастся минимизировать ущерб от коронавируса.

«Сегодня как никогда, назрел вопрос: что нам делать, как обезопасить каждого человека и вернуться к привычному образу жизни ... Сегодня в информационном поле очень много непроверенной, недостоверной информации, которая вводит людей в заблуждение, а значит, может нести серьезную угрозу здоровью и жизни. В обществе назрела потребность в конструктивном диалоге», - говорится в обращении общественников к жителям Хакасии.

«Общественный диалог» стартует 30 ноября. Первая дискуссия пройдет в это день в Национальной библиотеке в Абакане.

По данным оперативного штаба, с начала года в Хакасии зарегистрировано 31,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 1 219 пациентов скончалось.

Фото: © правительство Республики Хакасия