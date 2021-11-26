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Сотни деревьев несанкционированно вырубили на ул. Ипподромской в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
12:59 26 Ноября 2021
вырубка, улица, район, ущерб, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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«Черные» лесорубы вырубили в оживленном месте в Калининском районе Новосибирска сотни деревьев. Их цель пока остается неизвестной.

О деятельности «черных» лесорубов сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. По его данным, без малого 300 деревьев были снесены вдоль ул. Ипподромской – на участке от пересечения с ул. Кропоткина до пересечения с ул. Народной. Большинство из них – это клен и боярышник. Ущерб в городской администрации оценили в 3,2 млн руб.

«Работы были немедленно остановлены, на место происшествия был вызван наряд полиции. Пять человек, производивших вырубку, не предъявили разрешение на снос деревьев и не назвали заказчика работ», - рассказали в мэрии о принятых мерах.

Администрация Калининского района направила заявление в отдел полиции.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году в Новосибирске компания «Лидер» была оштрафована за вырубку деревьев на ул. Челюскинцев.

Фото: © управление МВД России по Забайкальскому краю

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