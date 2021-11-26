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Руководитель Оренбурга ощутил в мэрии нехватку профессионалов

Главная В России
Красноярск
12:26 26 Ноября 2021
мэр, управление, обращение, город, профессия
Автор: Sibnovosti.ru
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Исполняющий обязанности мэра Оренбурга Сергей Салмин обратился к горожанам с просьбой выдвигать из своей среды профессионалов, которые могли бы участвовать в управлении городом. К такому шагу, по словам руководителя муниципалитета, его подтолкнула нехватка подготовленных кадров.

Обращение опубликовано на официальном портале Оренбурга. В нем Сергей Салмин посетовал на нехватку профессионалов в системе управления городом.

«В то время как огромное число таких профессионалов недооценены или не востребованы. Особенно среди тех, кто не ставит во главу угла карьеру, не привык работать локтями, но в своем предмете разбирается порой намного лучше своих официальных руководителей», - отметил он.

Сергей Салмин попросил присылать ему данные о таких людей «только в таком виде, чтобы мне была понятна ценность этого человека, и мы могли бы его найти».

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-мэра Евгения Арапова к четырем с половиной годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 15 млн руб. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 173.1, п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (образование юридического лица через подставное лицо, получение взяток). В феврале 2021 года следственные органы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по организации дорожного движения мэрии.

Конкурс на пост мэра Оренбурга пройдет 20 декабря.   

Фото: © официальный портал Оренбурга

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