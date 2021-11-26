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Россияне выбрали Египет на Новый год

Главная В России
Красноярск
11:53 26 Ноября 2021
египет, новый год, туристы, компания, бронирование
Автор: Sibnovosti.ru
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Арабская Республика Египет вернулась на вершину рейтинга новогодних планов российских туристов в сегменте зарубежных направлений. Это произошло спустя шесть лет.

Данные о бронировании на дни новогодних праздников представили «Газете.ру» в пресс-службе компаний «Интурист». На Египет приходится около 42%. Он опередил даже Турцию. В число других самых популярных новогодних направлений вошли Доминиканская республика, Куба и Объединенные Арабские Эмираты.

Данные «Интуриста» совпали с показателями других туристических компаний. Например, Египет занял долю в 40% у Tez Tour.

Чартерное авиасообщение России с египетскими курортами было восстановлено только в этом году после шестилетнего перерыва. Он был вызван крушением российского самолета A321 над Синайским полуостровом. Тогда погибло 224 человека. В сентябре 2021 года был отправлен первый рейс из Красноярска в Хургаду.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре завершилось народное голосование за маршруты всероссийского проекта «Открой свою Россию». Лидерами по количеству «сердечек» пользователей сайта zagorizont.me среди маршрутов стал тур по Орловской области, среди регионов - Ленинградская область.

Фото: © АО «Аэропорт Толмачево»

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