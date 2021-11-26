Чите нужно 300 камер видеонаблюдения

Управление МВД по Забайкальскому краю считает необходимым установить в криминогенных районах Читы 300 видеокамер. В настоящее время в столице региона работает 131 камера, причем большая их часть – в городском центре.

Цифры были названы на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству законодательного собрания Забайкалья. Депутаты обсудили развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

По данным забайкальской полиции, с помощью записей видеокамер раскрывается около 60% преступлений, которые совершаются на улицах Читы. Как сообщил на заседании комитета заместитель руководителя департамента по ГО и ЧС в Забайкалье Игорь Петров, для реализации первого этапа «Безопасного города», включая покупку 300 камер наблюдения, необходимо 322 млн руб.

Как указывается в сообщении регионального парламента, комитет рекомендовал департаменту по ГО и ЧС, а также министерству ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья подготовить ко второму чтению бюджета края на 2022 год поэтапный проект развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Кроме того, обратиться за финансовой поддержкой на эти цели на федеральный уровень.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре этого года суд в Забайкальском крае оштрафовал на 25,9 млн руб. подрядчика, занимавшегося установкой камер слежения на дорогах края.

Фото: © законодательное собрание Забайкальского края