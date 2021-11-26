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Уголовное дело экс-мэра иркутского города направлено в суд

Главная В России
Красноярск
10:19 26 Ноября 2021
мэр, уголовное, дело, взятка, превышение
Автор: Sibnovosti.ru
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Городской суд Усть-Кута Иркутской области рассмотрит уголовное дело бывшего мэра Александра Душина. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Экс-глава Усть-Кута обвиняется по нескольким статья УК РФ. В их числе п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), а также ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Согласно версии следствия, в 2019 году он подписал акт выполненных работ по благоустройству на сумму 40 млн руб. В результате подрядчику было выплачено 5 млн руб. за невыполненные работы.

«За совершение указанных действий, своевременную оплату подрядчику, разрешение иных проблем, возникающих в ходе исполнения контракта, глава муниципального образования получил взятку в особо крупном размере (более 1 млн руб.) от руководителя подрядной организации», - говорится в пресс-релизе следственного управления.

Кроме того, указывается, что в прошлом году прошлого года Александр Душин умышленно причинил тяжкий вред здоровью первому заместителю мэра Усть-Кутского района. Обстоятельства, при которых это произошло, не уточняются.

Как писали Sibnovosti.ru, Александр Душин был арестован в октябре 2020 года. После его отстранения с поста мэра в городе прошли выборы нового главы, которые выиграл Евгений Кокшаров.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

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