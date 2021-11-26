Под землей никто не выжил: число жертв на кузбасской шахте выросло до 52

Шахтеры «Листвяжной» и спасатели, оставшиеся под землей, не могли выжить. Об это заявил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

«Вчера у нас тоже произошла трагедия - погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», - процитировал его ТАСС.

По данным информагентства, после задымления не успели подняться на поверхность 46 горняков, впоследствии при их поисках погибло звено горноспасателей. Спасательная операция вчера была приостановлена из-за угрозы взрыва, вызванной высокой концентрацией метана.

Напомним, что следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках его расследования задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка №4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись», - рассказали о первых выводах следствия в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, сегодня в Кузбассе начался трехдневный траур.

Фото: © правительство Кемеровской области