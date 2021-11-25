МКР-Медиа принимает участие в ежегодных мероприятиях НАТ и РАР

23 ноября в Москве открылся 25-й международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Вот уже четверть века мероприятие становится самой авторитетной дискуссионной и экспертной площадкой, на которой топ-менеджеры ведущих российских медиа задают тренды отрасли на ближайший год.

Международный медиахолдинг «МКР-МЕДИА» традиционно принимает участие в работе Конгресса, а также сопутствующей ему международной выставки-конференции профессиональных видеотехнологий NATEXPO. Во второй день конференции исполнительный директор «МКР-МЕДИА», член правления НАТ Роман Климас принял участие в работе секции "Зоны роста регионального ТВ", где поделился опытом взаимодействия медиахолдинга с региональными и международными партнёрами.

24-25 ноября в Москве также проходит 11-я ежегодная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». В первый день мероприятия в обзорном докладе «Индустрия радио в 2020-2021 г.» Президент Российской Академии Радио А.Ю. Романченко отметил, в том числе и успехи радиостанций холдинга «МКР-МЕДИА» «ПИ FM» и «Радио Сибирь».

В течение двух дней профессионалы индустрии обсудят управленческие, контентные, коммерческие, маркетинговые и технологические аспекты деятельности современного радио в России и мире. Мероприятие завершится вручением наград Национальной премии в области радиовещания "Радиомания-2021", в состав жюри которой в новом качестве академика Российской Академии Радио (РАР) в этом году впервые вошёл исполнительный директор «МКР-Медиа».

"Каждую из почти двухсот представленных в этом году на конкурс работ я отслушал (а некоторые и отсмотрел) лично, уделяя максимальное внимание коллегам из регионов. В каких-то номинациях уровень работ был откровенно невысоким, в других — это был добротный контент, тем не менее, не вызывающий "вау-эффекта". Но были и такие, которые вызвали чувство гордости за индустрию и тех людей, которые, несмотря на все сложности, продолжают делать свое дело с горящими глазами. Радио — это, пожалуй, самое искреннее СМИ. Рядовой слушатель очень быстро чувствует фальшь. Тем отраднее было отметить для себя, что мои личные фавориты во многих номинациях совпали с мнением большинства членов жюри премии - и в итоге после жарких финальных дебатов стали победителями "Радиомании", - поделился исполнительный директор МКР-Медиа Роман Климас.

Международный состав участников Конгресса НАТ и ежегодной конференции РАР говорит о заинтересованности медиасообщества в совместном решении глобальных проблем индустрии.