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Крупный маслоэкстракционный завод построят в Алтайском крае

Главная В России
Красноярск
09:20 26 Ноября 2021
инвестиции, соглашение, завод, производство, село
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае появится новый крупный маслоэкстракционный завод. Его построят в селе Леньки Благовещенского района региона.

Проект планирует реализовать ООО «Управляющая компания Сигма Холдинг». Об этом говорится в соглашении о социально-экономическом партнерстве, которое инвестор подписал с правительством края и райадминистрацией.

«Мощность переработки будет доведена до 1,5 тыс. т семян масличных культур в сутки. Завод будет способен перерабатывать различные культуры, в том числе рапс и лен. Таким образом будет полностью закрыт существующий в Алтайском крае дефицит мощностей по переработке масличных культур», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

Проект предполагается реализовать до 2025 года. Объем инвестиций составит около 15 млрд руб. В «УК Сигма Холдинг» считают, что предприятие сможет ежегодно экспортировать продукцию на $200 млн. По данным ТАСС, «УК Сигма Холдинг» в настоящее время располагает двумя маслоэкстракционными заводами в Республике Башкортостан общей мощностью переработки 2,5 тыс. т в сутки.

В 2019 году было признано банкротом ООО «Юг Сибири» - головная компания одноименного холдинга. В состав холдинга входили маслоэкстракционные заводы в Алтайском крае и Омской области.

Фото: © Антон Федотов/официальный сайт Алтайского края

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