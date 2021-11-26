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Владимир Путин уволил руководителя ФСИН

Главная В России
Красноярск
08:54 26 Ноября 2021
путин, назначение, директор, служба, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент РФ Владимир Путин сменил руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Александр Калашников отправлен в отставку.

На его место назначен Аркадий Гостев, который раньше не служил в системе ФСИН. По данным ТАСС, вся его предыдущая биография связан со службой в органах внутренних дел. В 2012 году он был назначен заместителем министра внутренних дел РФ. В ведомстве Аркадий Гостев курировал штабные департаменты министерства, а также экспертно-криминалистический и главный информационно-аналитический центры.

Причина кадрового решения в президентском указе «О директоре Федеральной службы исполнения наказаний» от 25 ноября не указывается. Отставка произошла на фоне скандала с видео, сделанного в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Ранее в интернете появились кадры побоев и изнасилований осужденных. Было возбуждено несколько уголовных дел.

Александр Калашников руководил ФСИН с 2019 года.

Фото: © Федеральная служба исполнения наказаний

 

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