Владимир Путин уволил руководителя ФСИН

Президент РФ Владимир Путин сменил руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Александр Калашников отправлен в отставку.

На его место назначен Аркадий Гостев, который раньше не служил в системе ФСИН. По данным ТАСС, вся его предыдущая биография связан со службой в органах внутренних дел. В 2012 году он был назначен заместителем министра внутренних дел РФ. В ведомстве Аркадий Гостев курировал штабные департаменты министерства, а также экспертно-криминалистический и главный информационно-аналитический центры.

Причина кадрового решения в президентском указе «О директоре Федеральной службы исполнения наказаний» от 25 ноября не указывается. Отставка произошла на фоне скандала с видео, сделанного в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Ранее в интернете появились кадры побоев и изнасилований осужденных. Было возбуждено несколько уголовных дел.

Александр Калашников руководил ФСИН с 2019 года.

Фото: © Федеральная служба исполнения наказаний