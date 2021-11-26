Новосибирские волейболисты одержали первую победу в полуфинале Кубка России

Новосибирский «Локомотив» с победы начал выступление в полуфинальной стадии мужского волейбольного Кубка России. Он обыграл белгородское «Белогорье».

Для выявления победителя в матче хватило трех партий, но вторая и третья значительно затянулись - 3:0 (25:20, 30:28, 30:28). По данным сайта «Локомотива», больше всего очков в матче – 20 - набрал диагональный новосибирской команды Дражен Лубурич. Четыре очка серб принес эйсами.

В другом матче вчерашнего дня «Факел» (Новый Уренгой) обыграл красноярский «Енисей» со счетом 3:2 (23:25, 28:26, 25:21, 27:29, 15:11). Сегодня в подгруппе Б играют пары «Белогорье» – «Енисей» и «Локомотив» – «Факел». Как писали Sibnovosti.ru, подгруппа Б выявляет одного из участников Финала четырех Кубка России в Новосибирске.

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»