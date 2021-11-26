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Авария на шахте в Кузбассе: траур начался, спасательная операция приостановлена

Главная В России
Красноярск
00:09 26 Ноября 2021
шахта, погибшие, президент, операция, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Кемеровской области начался траур по погибшим в аварии на угольной шахте «Листвяжная». Он продлится три дня.

«Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», - обратился к жителям региона губернатор Сергей Цивилев.

Президент РФ Владимир Путин Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших шахтеров. Как сообщается на сайте главы государства, он поручил кузбасскому губернатору и врио главы МЧС Александру Чуприяну «организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции».

Операция была приостановлена вчера на неопределенное время. Дело в том, что на месте выработок высока вероятность взрыва газа, поскольку концентрация метана превышает 6%, а оксида углерода - 0,25%. К этому моменту под землей оставалось более 30 человек. Спасательная операция возобновится, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня.

Подтверждена гибель 11 горняков. Кроме того, найдены тела трех горноспасателей. Связь со звеном, в состав которого они входили, была потеряна за несколько часов до этого.  

38 пострадавших госпитализировали. Они находятся в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Двоих шахтеров разместили в реанимационном отделении.

По данным ТАСС, задымление произошло на глубине 250 м. Его причиной могло стать возгорание угольной пыли. Всего в этот момент под землей находилось 285 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). 28 октября 2004 года взрыва метана на «Листвяжной» привел к гибели 13 человек. Тогда девять сотрудников предприятия получили условные сроки.

Фото: © правительство Кемеровской области

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