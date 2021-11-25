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Число погибших на кузбасской шахте выросло до девяти

Главная В России
Красноярск
15:41 25 Ноября 2021
шахта, авария, мчс, погибшие, операция
Автор: Sibnovosti.ru
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На кузбасской угольной шахте «Листвяжная» растет число жертв пожара. Погибло уже девять горняков.

По данным правительства Кемеровской области, в шахте остаются 49 человек. На 15:05 местного времени девять из них обнаружены погибшими.

Шахта «Листвяжная» расположена в Беловском городском округе. На предприятии развернута масштабная спасательная операция. В ней участвуют 173 человека и 39 единиц техники.

«Работают 19 отделений, которые идут по всем выработкам к дальнему штреку, в котором, по нашим предположениям, находятся люди. Системы вентиляции работают, загазованность минимальная», - привел сайт кемеровского правительства комментарий губернатора Сергея Цивилева.

Тем временем, следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: © правительство Кемеровской области

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